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Звезда «Ривердейла» рассказала об облысении на фоне депрессии

Актриса Лили Рейнхарт начала лысеть на фоне депрессии

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Mario Anzuoni/Reuters

Актриса Лили Рейнхарт призналась в TikTok, что ей диагностировали алопецию.

Заболевание характеризируется выпадением волос, которое приводит к их частичному или полному исчезновению с тела. Рейнхарт отметила, что узнала о своем диагнозе в разгар тяжелого депрессивного эпизода.

Рейнхарт пошутила, что теперь красный свет, который используется для лечения кожных заболеваний и облысения, стал ее новым лучшим другом.

В сентябре 2023 года Лили Рейнхарт призналась, что у нее дисморфия тела. Это психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. По мнению актрисы, ее «руки должны быть вдвое меньше, чем сейчас». Ей кажется, что она потратила много времени впустую, рассуждая о руках.

Лили Рейнхарт наиболее известна по роли Бетти Купер в телесериале «Ривердейл». Она также снялась в проектах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Хороший сосед», «Мисс Стивенс».

С 2017 по 2020 год Рейнхарт встречалась с актером Коулом Спраусом. Причиной разрыва назвали ухудшение взаимоотношений после карантина.

Ранее Анна Семенович пожаловалась на воспаление после Мальдив.

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