Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой

Издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.

Как указали в АСТ, в связи со словами Улицкой издательство «приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам» автора до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны писательницы «относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг».

31 января пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с Улицкой. В беседе с человеком, выдававшим себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, писательница призналась, что ее гонорары «идут на Украину». В ноябре 2023 года писательница отрицала причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позднее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал изъять у Улицкой все имущество и направить его на помощь участникам военной спецоперации. Кроме того, он предложил не переиздавать ее книги в России, а саму писательницу никогда не пускать в страну.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская также заявила, что Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) еще в 2023 году.

Ранее в Совфеде отреагировали на признание Улицкой в отправке денег на Украину.