В Египте планируют восстановить гранитную облицовку одной из пирамид

В Египте планируют реализовать проект по восстановлению гранитных блоков на поверхности пирамиды фараона Менкауре — одной из трех главных пирамид в Гизе. Об этом пишет The Washington Post.

О совместном египетско-японском начинании стало известно из заявления Министерства туризма и древностей Египта. В видеороликах, размещенных в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мостафа Вазири пояснил, что пирамида, построенная около 2490 г. до н.э., была единственной, имеющей гранитную внешнюю облицовку. По его словам, сейчас в ней «пять или шесть слоев» гранитных блоков, но первоначально их было 16 или больше.

Визари назвал восстановительные работы «проектом века» и заявил, что они займут около трех лет. Однако эти планы вызвали много вопросов у общественности и пользователей интернета по всему миру. В частности, египетские власти призвали «не делать Диснейленд из древнего наследия».

Ученые тоже не остались в стороне. «В заявлении, которым поделилась Моника Ханна, археолог и египтолог из Арабской академии науки, технологий и морского транспорта, а также группа [поддерживающих ее позицию] археологов проект назван «совершенно ненаучным», — говорится в публикации.

Эксперты также заявили, что продолжение проекта «равносильно вмешательству в египетские древности и подрыву их древности и истории».

Кэтлин Куни, профессор египетского искусства и архитектуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, напомнила о разнице между консервацией, которая «сохраняет объект в том состоянии, в котором он находится», и реставрацией, которая «улучшает его, изменяет, украшает» — и которой «следует избегать любой ценой».

Пирамида Менкауре внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако в организации заявили, что ничего не знают о проекте и ждут от египетских властей ответа на письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию.

12 ноября сообщалось, что ученые пытаются найти тайный «зал знаний» под лапами Большого сфинкса в Египте.

Ранее стало известно, что в пирамиде Сахура спустя 200 лет изучения найдены восемь неизвестных комнат.