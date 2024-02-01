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Анна Семенович пожаловалась на воспаление после Мальдив: «Первый раз в жизни»

Певица Анна Семенович сообщила, что у нее воспалилось ухо на Мальдивах

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об ухудшении здоровья после отпуска на Мальдивах.

Семенович пожаловалась, что ей диагностировали отит. Заболевание характеризуется воспалением в ухе. Артистка объяснила, что ее «дико» продуло под кондиционером. По словам исполнительницы, она практически ничего не слышит правым ухом. У певицы также возникли проблемы с горлом и появился кашель.

Семенович принимает лекарства и антибиотики, прописанные врачом. Она решила остаться дома на день, а затем снова приступить к работе.

«У меня первый раз в жизни отит, надеюсь, он быстро проходит», — отметила артистка.

Во время отдыха на Мальдивах Семенович ответила хейтерам на критику личной жизни. Она уверила, что и без них разберется, как ей жить. Певица призналась, что никогда не хотела быть совершенной. Для нее важно быть счастливой.

Семенович уточнила, что только ей решать, с кем жить, с кем дружить и когда ей становиться матерью. Известно, что артистка заморозила свои яйцеклетки. Она рассказывала, что процедура обошлась ей в 160 тысяч рублей.

Ранее Валентину Талызину выписали из больницы.

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