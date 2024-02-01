В Госдуме призвали направить доходы от «Мастера и Маргариты» на поддержку СВО

Деньги с кассовых сборов фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» необходимо направить на поддержку спецоперации. С таким предложением в беседе с Daily Storm выступил кинорежиссер, продюсер, народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев, который сыграл роль Иешуа в первой российской экранизации романа Михаила Булгакова.

«Есть очень много причин, для того чтобы снять этот фильм с проката, а деньги, которые уже выручил этот фильм, направить не продюсерам, которые богатеют экраном, а на поддержку СВО. У меня главная претензия не к творческой составляющей проекта, которая просто вне критики, а к тому, что это прецедент утверждения на российском экране сатанизма», — сказал Бурляев.

Он добавил, что актеры в новом фильме исполнили свои роли «неубедительно, примитивно и претенциозно».

30 января активист Виталий Бородин направил обращение, в котором попросил проверить постановщика «Мастера и Маргариты» на финансирование ВСУ. Поводом для обращения стали посты в соцсетях Локшина, в которых он критиковал СВО. Активист утверждает, что режиссер «открыто поддерживал Украину».

Ранее в Госдуме предложили национализировать доход от «Мастера и Маргариты» из-за позиции режиссера.