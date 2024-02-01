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«Слово пацана» покажут по телевизору без цензуры

Продюсер Вайнштейн заявил, что «Слово пацана» не будут цензурировать для ТВ

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Тумач Продакшн

Сериал «Слово пацана» покажут по телеканалу НТВ без цензуры. Об этом в разговоре с ТАСС заявил генеральный продюсер компании Тимур Вайнштейн.

«Дату не скажу, но скоро, весной. Выйдет та же версия, совершенно без каких-либо изменений. Это будет версия «18+», как она и была. То есть мы будем показывать по одной серии в 23:00 каждый день, чтобы не менять прокатное удостоверение», — заверил Вайнштейн.

Он отметил, что точную дату и время релиза пресс-служба телеканала сообщит позднее.

В январе исполнитель роли Кащея в сериале Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Позднее Леонид Ярмольник назвал дураком Кологривого и добавил, что актеру лучше завязать с профессией, если он не понимает работы советских артистов. Также над раскритиковавшим коллег Кологривым подшутил актер Филипп Янковский.

Ранее в Госдуме предложили национализировать доход от «Мастера и Маргариты» из-за позиции режиссера.

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