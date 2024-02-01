Прослушивание песни «Я русский» в школах Северного Кавказа опровергли

Власти Дагестана опровергли распространяющуюся в соцсетях и мессенджерах среди пользователей республики информацию о том, что учебный день в школах Северного Кавказа будет начинаться с песни «Я русский», которую исполняет Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщается в паблике властей региона.

По данным специалистов Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана, в фейковой новости утверждалось, что композицию будут включать школьникам перед началом занятий.

Якобы такое нововведение планировали ввести в учебных заведениях Кавказа, в том числе и на территории Дагестана, с 23 февраля.

«В учебные и воспитательные программы [республики] песня «Я русский» не входит», — рассказали в министерстве образования Дагестана.

Также представители ЦУР рассказали, что в Чечне распространялся фейк о том, что глава республики Рамзан Кадыров якобы выступил с инициативой о включении песни «Я русский» в программу школ.

В конце 2023 года россияне назвали Shaman главным современным музыкантом-патриотом.

Именно за него высказались больше всего респондентов (28%) в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Олегу Газманову голоса отдали 22% опрошенных, на третьем месте — Николай Расторгуев (10%).

Ранее в челябинском вузе объяснили, почему на лекции разбирали песню Shaman.