«Мне это не нужно»: популярный блогер заявил о незнании таблицы умножения

Популярный российский блогер Илья Мэддисон в своем Telegram-канале признался, что не знает порядок букв в российском алфавите.

«Хочу официально заявить, что не знаю нашего алфавита. Ну то есть я примерно его знаю, но там где начинаются всякие у х ф ш ч ц ь ъ, там я путаюсь и не знаю правильного порядка. Также я не знаю падежей, таблицу умножения, таблицу Менделеева и многих других вещей. Мне это все и не нужно», — подчеркнул Мэддисон.

Илья Мэддисон – российский видеоблогер, летсплейщик, обозреватель, стример, разработчик компьютерных игр и бывший телеведущий. В 2008-2011 годы вел видеоблог на Rutube, с 2011 года и по настоящее время выступает на видеохостинге YouTube и на Twitch. Является одним из первых, кто стал делать юмористические видеообзоры роликов, фильмов и компьютерных игр в России.

Недавно блогер выяснил, что по итогу ДНК-теста оказался родственником Сталина. Оказалась, что Мэддисон на 90% русский. На 7% – карел и вепс, а на оставшиеся 3% – белорус. Блогера данный результат расстроил, так как он надеялся оказаться «евреем или еще каким-нибудь сверхчеловеком».

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