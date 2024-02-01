«Этого не выдержать»: Елена Яковлева о трудностях съемки на морозе

Актриса Елена Яковлева в интервью «7 дней» рассказала, что ей было крайне тяжело сниматься в Мурманске зимой для фильма «Свет».

«До этого мы все время снимали большое количество дублей, в том числе и на морозе в Мурманске. На морозе и на ветру слезы текут сами по себе, и невозможно нормально снять крупный план. И вот я представила, где нужно заплакать, режиссер снова попросит меня рыдать 20 дублей подряд, и ужаснулась. Этого не выдержать», — отметила Яковлева.

По словам Яковлевой, в Мурманске в это время стоит пронизывающий холод, из-за которого человек замерзает практически сразу после выхода на улицу. Тем не менее артистка приняла решение проявить терпение к молодому режиссеру и приготовилась «страдать» на съемках. Однако желаемую сцену удалось отснять со второго дубля, чему Яковлева была очень рада.

«К счастью, двух дублей было достаточно, и я за это режиссеру очень благодарна. Он проявил себя как нежный и заботливый человек», — отметила актриса.

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