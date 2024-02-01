Стало известно, кто будет прятаться от Егора Крида в новом телешоу

Певцы Клава Кока и Эльдар Джарахов, а также другие знаменитости будут прятаться от Егора Крида на заброшенных локациях в новом шоу СТС. Об этом пишет портал «Моменты».

«По правилам игры в каждом выпуске шесть героев выбирают место для пряток внутри конкретной локации. После заката появляется ведущий, у которого есть всего час для поиска шестерки», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Среди других звездных участников: блогеры Дилара Зинатуллина, Даня Крастер и Юля Гаврилина, также в шоу примет участие футболист Артем Дзюба. По данным портала, участники будут прятаться на заброшенных локациях Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ногинска и Арзамаса, локации для съемок готовили около двух недель. Отмечается, что участникам придется преодолеть некоторые трудности, чтобы победить в шоу.

«Сами участники готовы на все, чтобы Криду не удалось их найти. Даже если придется закрыться в помещении без воздуха, замерзнуть в холодном подвале, висеть долго на высоте, загримироваться до неузнаваемости и научиться опасному каскадерскому трюку», — отметили в СТС.

Премьера первого выпуска шоу «Прятки» состоится 18 февраля.

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