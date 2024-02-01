Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто будет прятаться от Егора Крида в новом телешоу

Певцы Клава Кока и Эльдар Джарахов будут прятаться от Егора Крида в новом шоу

close
100%
РИА Новости

Певцы Клава Кока и Эльдар Джарахов, а также другие знаменитости будут прятаться от Егора Крида на заброшенных локациях в новом шоу СТС. Об этом пишет портал «Моменты».

«По правилам игры в каждом выпуске шесть героев выбирают место для пряток внутри конкретной локации. После заката появляется ведущий, у которого есть всего час для поиска шестерки», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Среди других звездных участников: блогеры Дилара Зинатуллина, Даня Крастер и Юля Гаврилина, также в шоу примет участие футболист Артем Дзюба. По данным портала, участники будут прятаться на заброшенных локациях Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ногинска и Арзамаса, локации для съемок готовили около двух недель. Отмечается, что участникам придется преодолеть некоторые трудности, чтобы победить в шоу.

«Сами участники готовы на все, чтобы Криду не удалось их найти. Даже если придется закрыться в помещении без воздуха, замерзнуть в холодном подвале, висеть долго на высоте, загримироваться до неузнаваемости и научиться опасному каскадерскому трюку», — отметили в СТС.

Премьера первого выпуска шоу «Прятки» состоится 18 февраля.

Ранее 50 Cent репостнул трюк российского каскадера с прыжком через самолет.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами