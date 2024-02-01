«Миром правят деньги»: Евгений Князев о возможной причине эмиграции Пугачевой

Актер Евгений Князев в разговоре с aif.ru заявил, что Алла Пугачева могла уехать из России из-за зарубежных счетов.

«Ну зачем же она так поступила? Каждый человек невольно задавал себе такой вопрос. Я ведь тоже помню, когда она представляла нас на конкурсе в Сопоте, я помню этот период, мы же тоже ею гордились Вероятно, миром правят деньги. Я в этом не понимаю ничего. Но, возможно, причина именно в этом. Что-то такое у нее могли отнять, наверное», — предположил Князев.

После начала СВО Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. В октябре певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иноагентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Недавно режиссер Никита Михалков заявил, что Алла Пугачева никогда не сможет вернуть прежний статус в России. Михалков считает, что у людей поменялось отношение к Пугачевой после ее отъезда из страны. В случае возвращения, по мнению режиссера, артистка никогда не сможет занять то место в обществе, которое у нее было раньше.

Ранее Катя Лель вспомнила, что шутка Галкина спасла ее на сцене.