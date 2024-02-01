Солистка «Тутси» объяснила, почему молодым артистам стоит выступать на музыкальных конкурсах

Певица Ирина Ортман в интервью aif.ru заявила, что музыкальные конкурсы очень помогают молодым артистам и мотивируют их к дальнейшему развитию.

«Очень важны, по своему опыту говорю. Без конкурсов артист не состоится. Даже поражение мотивирует и помогает двигаться вперед — это не раз уже подтвердили многие конкурсанты «Ну-ка, все вместе!». Тем более что и приз отличный — 5 миллионов, которые можно использовать для развития своей музыкальной карьеры» — отметила Ортман.

Она считает, что подобные конкурсы актуальны в первую очередь для молодых артистов или детей. По словам звезды, в свое время она тоже ходила на такие конкурсы, при этом поражения не «ломали» юную артистку, а мотивировали на дальнейший труд.

При этом она посетовала, что многие состоявшиеся артисты все еще пытаются проявить себя на таких соревнованиях. Например, отец исполнительницы иногда подает заявки на вокальные состязания, однако испытывает от этого лишь чувство фрустрации.

«Мой папа тоже музыкант, и он два раза ходил на кастинг вокального конкурса, но его не брали. И мне так жаль... Я говорила: «Пап, ну зачем? Ну зачем ты идешь туда?» И он так переживает каждый раз после», — пожаловалась Ортман.

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