Ирина Ортман рассказала, почему «Тутси» решили воссоединиться спустя семь лет после распада

Певица Ирина Ортман в интервью aif.ru вспомнила, как бывшие участницы группы «Тутси» решили воссоединиться спустя семь лет после распада.

«Мы же дружили всегда. Как-то, собравшись на ужине, просто спели под настроение а капелла кусочек песни «Самый-самый» и выложили в соцсеть. После чего посыпался просто шквал сообщений: «Девчонки, мы соскучились», «Возвращайтесь!» — рассказала Ортман.

После этого артистки записали пробную песню, после чего продюсер Виктор Дробыш пригласил их в продюсерский центр, чему все участницы «Тутси» были очень рады. Ортман назвала мужчину «прародителем» коллектива и отметила, что певицы очень ему благодарны за грамотное продюсирование и хорошие песни.

«Он нам сказал: «Что ж, с возвращением в родную гавань». Но буду откровенна, повторить успех песни «Самый-самый», переплюнуть этот хит — сложно», — отметила Ортман.

Также исполнительница упомянула, что «Тутси» в свое время прекратили свое существование, так как у них кончился контракт с продюсерским центром. Тогда девушки решили начать сольную карьеру, сумев разойтись при хороших отношениях.

Ранее Ортман заявила, что Лазарев увольнял экспертов с шоу «Ну-ка все вместе!».