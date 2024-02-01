ОАЭ могут отказать «Би-2» в выступлении по просьбе дипломатов из России

Российские дипломаты обсуждают с властями ОАЭ отмену концерта группы «Би-2» в Дубае. Об этом сообщает Mash.

По данным источника издания, коллективу могут либо не выдать разрешение на проведение мероприятия, либо просто отменить концерт. Выступление запланировано на 17 февраля. Mash добавляет, что в будущем проверять тщательнее будут всех эмигрировавших из России артистов.

22 декабря в Дубае отменили концерт певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «по обстоятельствам, не зависящим от артиста или организаторов». Выступление должно было пройти 23 декабря в отеле Madinat Jumeirah.

13 января стало известно, что рэперу Оксимирону (признан в РФ иностранным агентом) могут запретить выступать в Дубае из-за его антироссийских высказываний на недавнем концерте в арабском клубе. В ноябре 2023 года проводить концерты в Дубае запретили рэперу Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом). Также в Эмиратах оштрафовали на 100 тыс. дирхам (2,4 миллиона рублей) Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) из-за выступления, на котором артист произнес проукраинский лозунг.

Ранее Лева из «Би-2» заявил, что не вернется в Россию.