Участник «Би-2» о тюрьме в Таиланде: «Несоизмеримое наказание»

Музыкант Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом), который выступает под псевдонимом Лева в группе «Би-2», заявил, что тюремное заключение в Таиланде стало для участников коллектива неожиданностью. Его слова передают «Известия».

«Несоизмеримое наказание. Я понимаю, что мы нарушили закон, пусть и не по своей вине. Но то, стало происходить дальше — уже вне какой-либо логики», — заявил рокер.

Бортик также подчеркнул, что больше не планирует жить в России.

Накануне стало известно, что участники группы «Би-2» прилетели в израильский Тель-Авив после депортации из Таиланда. До этого организатор концертов группы «Би-2» Максим Волков сообщил, что решение о депортации музыкантов в Израиль было принято после совещания в министерстве иностранных дел Таиланда. Он отметил, что организаторы занимались тем, чтобы музыкантов, имеющих российские паспорта, не выслали в РФ.

31 января стало известно, что о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы «Би-2» договорились израильский консул и иммиграционные органы Таиланда.

Ранее Лоза рассказал, что поможет участникам «голой» вечеринки.