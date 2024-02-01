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Участники «Би-2» прилетели в Израиль

Участники «Би-2» прилетели в Израиль после депортации из Таиланда

Участники группы «Би-2» прилетели в израильский Тель-Авив после депортации из Таиланда. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ.

Егора Бортника (признан в РФ иностранным агентом), который выступает под псевдонимом Лева, Александра Умана (Шуру) и других музыкантов группы в аэропорту встретила группа людей. Участники «Би-2» сели в черный микроавтобус и уехали.

Накануне организатор концертов группы «Би-2» Максим Волков сообщил, что решение о депортации музыкантов в Израиль было принято после совещания в министерстве иностранных дел Таиланда. Он отметил, что организаторы занимались тем, чтобы музыкантов, имеющих российские паспорта, не выслали в РФ.

31 января стало известно, что о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы «Би-2» договорились израильский консул и иммиграционные органы Таиланда.

Ранее дипломат объяснил ситуацию вокруг депортации музыкантов «Би-2».

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