Кончаловский признался, что не станет смотреть «Мастера и Маргариту»

Режиссер Андрей Кончаловский признался, что не может смотреть новый фильм «Мастер и Маргарита». Его слова передает «Лайф».

«Честно говоря, не могу больше смотреть «Мастера и Маргариту». Я предпочитаю читать роман», — признался постановщик.

По мнению художника, многие постановщики старались экранизировать булгаковский роман, однако их интерпретация часто не соответствовала оригинальному произведению. Он добавил, что его мало интересует взгляд других режиссеров на культовый текст.

В то же время Кончаловский ответил, почему фильм «Мастер и Маргарита» подвергся критике из-за позиции режиссера картины по СВО. Он произнес фразу: «Так устроены люди». Постановщик добавил, что люди часто проецируют свои личные чувства к автору картины на то, что он делает.

Накануне активист Виталий Бородин направил обращение, в котором попросил проверить постановщика «Мастера и Маргариты» на финансирование ВСУ. Поводом для обращения стали посты в соцсетях Локшина, в которых он критиковал СВО.

Бородин обратил внимание, что «Мастер и Маргарита», вышедший в январе, был снят на средства из государственного бюджета — на фильм было потрачено около 800 млн рублей. Также Локшин публиковал посты в поддержку Алексея Навального и пожертвовал средства украинской документалистке Миле Жлуктенко.

Ранее сообщалось, что участникам «голой вечеринки» отказались продавать коттедж.