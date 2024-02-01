Размер текста
А
А
А

Лоза рассказал, что поможет участникам «голой» вечеринки

Певец Лоза заявил, что участников вечеринки Ивлеевой реабилитирует время

close
100%
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза заявил, что участвовавшим в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой артистам поможет время. Его слова передает РИА Новости.

«Им придется что-то предпринять или очень долго выжидать. Но я не знаю, насколько серьезны претензии нашего руководства к ним, — ограничат их выступления на время или насовсем?» — поразмышлял певец.

Лоза отметил, что «не вхож в структуры», поэтому не может дать развернутый ответ. Прогнозы, по его мнению, «дело неблагодарное».

Недавно Иван Охлобыстин предположил, что участников «голой» вечеринки простят. Он назвал народ России добрым и прощающим.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек, в том числе Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa, Анна Asti. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.

Ранее Shaman спросили о проверке его хита на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами