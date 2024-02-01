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Моргенштерн* боится повторить судьбу «Би-2» в Таиланде

Shot: Моргенштерн переоформляет документы в Таиланд из-за ситуации с «Би-2»

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MORGENSHTERN/YouTube

Команда Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) переоформляет документы, необходимые для концерта исполнителя в Таиланде. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мероприятие на Пхукете запланировано на 13 февраля. Билеты на концерт рэпера стартуют от 6 тыс. 742 рублей, а самый дорогой билет обошелся слушателю почти в 254 тыс. рублей.

По данным издания, не у всех членов его команды были оформлены рабочие визы, только туристические. Но после ситуации с группой «Би-2» вся команда Моргенштерна вынуждена переоформлять документы о разрешении на въезд в страну, иначе им грозит депортация в Россию.

Недавно VPI Event Co., Ltd., организаторы концертов рок-группы «Би-2» в Таиланде, подтвердили, что артисты были задержаны из-за некорректно оформленных виз. Отмечалось, что для участников группы была оформлена туристическая виза, что привело к нарушению миграционного законодательства Таиланда.

31 января стало известно, что всю группу «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль.

Ранее глава МИД Израиля прокомментировал депортацию группы «Би-2» в страну.

*  признан в РФ иностранным агентом
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