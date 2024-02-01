В Большом театре пройдет вечер балета в память о балерине Екатерине Максимовой

На Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России в четверг состоится вечер балета, посвященный 85-летию со дня рождения балерины народной артистки СССР Екатерины Максимовой. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках мероприятия будет представлено несколько пьес, включая «Жизель» и «Щелкунчик». Вечер организован при поддержке мужа и партнера Максимовой народного артиста СССР Владимира Васильева, который также выступит на сцене.

Вечер памяти Максимовой вызвал большой интерес у зрителей, все билеты на мероприятие были раскуплены заранее. Екатерина Максимова была известной балериной и педагогом, ее дуэт с Владимиром Васильевым признан лучшим в мире. Она получила звание народной артистки СССР, была удостоена Государственных премий СССР и России, а также орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Максимовой не стало в 2009 году в возрасте 70 лет.

До этого балерина Илзе Лиепа заявила в беседе с журналистами, что не может изменить свою позицию по России, несмотря на угрозы литовских властей лишить ее гражданства.

Ранее решили создать сенсорные костюмы, которые помогут неискушенным зрителям понять нюансы балета «Щелкунчик».