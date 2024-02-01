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Золотые рыбки устроили хаос в российском городе

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Акция по бесплатной раздаче золотых рыбок в зоомагазине Великого Гусляра спровоцировала хаос. Рыбки принялись исполнять любые желания их хозяев, передает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что у многих граждан появились суперсилы, люди принялись беспричинно влюбляться друг в друга, самокаты курьеров службы доставки стали летающими, а мэр Великого Гусляра Федор Белинский был унесен в неведомые края неидентифицированной силой. Помимо этого, по улицам города прошелся жираф.

Жители населенного пункта остались довольны произошедшим. «Давно у нас таких хороших аномалий не было», — заявил один из посетителей зоомагазина.

Что еще успели натворить золотые рыбки? Подробности в новом сериале «Очевидное невероятное» с Артемом Быстровым, Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой!

Первые серии уже доступны в Okko.

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