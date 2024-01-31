Выставка о «Войне и мире» открылась на ВДНХ

Мультимедийная выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» открылась на ВДНХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный музей Л.Н. Толстого.

Экспозиция расположилась в павильоне №61, она организована в рамках международной выставки-форума «Россия».

Выставку разработала и реализовала творческая мастерская заслуженного художника России Александра Конова «МузейМедиа». Для экспозиции залы павильона тематически поделили на 13 разделов, соответствующих определенным эпизодам романа или жизни самого писателя.

«Уникальность романа XIX века дополняется уникальностью технических решений XXI века, использованных в экспозиции: это и проекция на шар, и интегральная оптическая линза с эффектом множественной смены изображений, впервые использованная в музейной практике», — рассказал Конов.

Главные герои романа и исторические события кураторы «оживили» при помощи мультимедийных технологий.

«Великий роман Льва Толстого, в котором воплотились многие философские и общественные взгляды писателя, достоин отдельного павильона и отдельной экспозиции на главной выставочной площадке страны. Музей Толстого был ответственен за научную, историческую точность, «МузейМедиа» — за художественный замысел и его воплощение», — комментирует проект генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов.

Накануне на выставке «Россия» стартовал второй съезд «Движения Первых».

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