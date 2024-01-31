Певица Бритни Спирс пошутила об отравлении в своем новом посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она разместила рисунок, на котором две молодые женщины сидят в баре.

«Всего год назад я снова смогла пить коктейли и я все еще в шоке, потому что не представляла, какой вкусной может быть еда с небольшим добавлением яда», — сравнила алкоголь с ядом 42-летняя звезда.

По словам Спирс, она не обижается на отца, который запрещал ей принимать алкоголь в течение 13 лет, пока длилась его опека над ней, завершившаяся в ноябре 2021 года.

«Я думаю, было правильно со стороны моей семьи держать это подальше от меня 15 лет. Не деморализует и не жестоко», — иронично написала она.

Летом 2022 года американская звезда впервые за 13 лет сходила в бар. До этого артистка рассказала поклонникам, что на протяжении всего времени опеки отец заставлял ее проходить тест на наркотики и алкоголь несколько раз в неделю.

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