Shaman спросили о проверке его хита на пропаганду ЛГБТ*

Певца Shaman(настоящее имя Ярослав Дронов) спросили о проверке его хита «Я русский» на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам Дронова, он не слышал о жалобах на песню, поскольку находится в разъездах из-за плотного гастрольного графика.

«Вам виднее», — сказал он на вопрос, есть ли у него в песнях запрещенный контент и, таким образом, разрешил слушателям самостоятельно трактовать его песни.

До этого Ксения Собчак сообщила, что на певца Shaman пожаловались за оскорбление чувств верующих.

По словам журналистки, активист Ян Коробков считает, что в клипе «Я русский» Дронов выступает с подведенными глазами, заявляя о своей национальности — тем самым, убежден активист, Shaman создает «образ русского человека как гомосексуала». В музыкальном ролике Дронова на руках носят мужчины, «дотрагиваясь через одежду до интимных мест». По мнению мужчины, это нарушает законы РФ.

Спикер МВД Ирина Волк опровергла новость о проверках певца.

Ранее рэпер Vacio предложил Shaman доказать любовь к Родине службой в армии.