Совбез Таиланда изучает ситуацию вокруг депортации группы «Би-2»

Совет национальной безопасности Таиланда внимательно проверяет ситуацию с грядущей депортацией участников рок-группы «Би-2», арестованных на Пхукете за ведение трудовой деятельности без законного разрешения. Об этом сообщает местная газета Bangkok Post, ссылаясь на заявление главы таиландского министерства иностранных дел Панпри Пхиттханукона.

«Если они не совершили ничего противозаконного, мы не можем их выслать. Это вопрос международного права», — сказал глава ведомства.

Он уточнил, что при обнаружении противозаконных действий в отношении музыкального коллектива будут приняты соответствующие меры.

Совет нацбезопасности изучает факты, связанные с делом, отмечается в материале.

Накануне стало известно, что троих участников группы «Би-2» с российским гражданством могут депортировать только в Россию. Еще у двоих, помимо российского, есть паспорта Израиля. 31 января солист группы Лева — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) – прибыл в Израиль. Подробнее о причинах задержания участников «Би-2» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дипломат объяснил подробности депортации музыкантов «Би-2».