Размер текста
А
А
А

Московский омбудсмен проверит условия содержания Блиновской в СИЗО

Потяева пообещала навестить в СИЗО Блиновскую и проверить условия содержания

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что планирует проверить условия содержания в следственном изоляторе блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в СИЗО посещают многих известных персон, все они находятся в обычных и адекватных условиях, с ними находятся обычные люди, которых никто не знает.

Потяева подчеркнула, что Блиновскую еще не посещали, но подобное есть в планах.

Она отметила, что несколько лет назад тема была очень обсуждаемой — VIP-камеры в следственных изоляторах, кто и как туда помещается. На сегодняшний день в соответствии с законом все размещены в тех камерах, которые предназначены для их пребывания.

До этого стало известно, что защита блогерши Елены Блиновской оспорила решение суда об отправке ее в СИЗО.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогеру назначили домашний арест.

Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, в том числе свидетелем по делу. По версии обвинения, блогер общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда.

Ранее стало известно, что Блиновская и ее семья объявят о банкротстве из-за арестованных активов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами