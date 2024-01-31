Московский омбудсмен проверит условия содержания Блиновской в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что планирует проверить условия содержания в следственном изоляторе блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в СИЗО посещают многих известных персон, все они находятся в обычных и адекватных условиях, с ними находятся обычные люди, которых никто не знает.

Потяева подчеркнула, что Блиновскую еще не посещали, но подобное есть в планах.

Она отметила, что несколько лет назад тема была очень обсуждаемой — VIP-камеры в следственных изоляторах, кто и как туда помещается. На сегодняшний день в соответствии с законом все размещены в тех камерах, которые предназначены для их пребывания.

До этого стало известно, что защита блогерши Елены Блиновской оспорила решение суда об отправке ее в СИЗО.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогеру назначили домашний арест.

Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, в том числе свидетелем по делу. По версии обвинения, блогер общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда.

Ранее стало известно, что Блиновская и ее семья объявят о банкротстве из-за арестованных активов.