Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ

Писательница Людмила Улицкая была лишена звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) еще в 2023 году. Об этом рассказала в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

По словам Ямпольской, ссылающейся на официальный ответ университета, Улицкую лишили этого звания 30 августа 2023 года.

«Оперативно. Спасибо, коллеги. Об этом не написано в Википедии, но это так», — написала глава комитета Госдумы по культуре.

Из документа следует, что ученый совет университета проголосовал за лишение единогласно.

До этого Ямпольская удивилась тому, что полученного в 2021 году звания писательницу не лишили.

«Хотя нахимичила Улицкая за прошедшее время — не разгребешь. Уважаемые руководители вуза и коллеги из Минобрнауки, дайте разъяснения, пожалуйста», — писала она.

На днях Улицкую разыграли пранкеры, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Писательница в ходе беседы призналась, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины. Депутат Виталий Милонов, комментируя этот инцидент, назвал Улицкую «паразитом», сидящим на российских гонорарах.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар оправдался за разговор с российскими пранкерами.