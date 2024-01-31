Размер текста
А
А
А

Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ

Писательницу Людмилу Улицкую лишили в 2023 году звания почетного профессора РХТУ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Писательница Людмила Улицкая была лишена звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) еще в 2023 году. Об этом рассказала в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

По словам Ямпольской, ссылающейся на официальный ответ университета, Улицкую лишили этого звания 30 августа 2023 года.

«Оперативно. Спасибо, коллеги. Об этом не написано в Википедии, но это так», — написала глава комитета Госдумы по культуре.

Из документа следует, что ученый совет университета проголосовал за лишение единогласно.

До этого Ямпольская удивилась тому, что полученного в 2021 году звания писательницу не лишили.

«Хотя нахимичила Улицкая за прошедшее время — не разгребешь. Уважаемые руководители вуза и коллеги из Минобрнауки, дайте разъяснения, пожалуйста», — писала она.

На днях Улицкую разыграли пранкеры, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Писательница в ходе беседы призналась, что перечисляет свои гонорары на нужды Украины. Депутат Виталий Милонов, комментируя этот инцидент, назвал Улицкую «паразитом», сидящим на российских гонорарах.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар оправдался за разговор с российскими пранкерами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами