Критик об иске против Shaman: «Давно закрытая тема»

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что иск против певца Shaman подал активист, который хотел заявить о себе таким образом. Слова Бабичева передает NEWS.ru.

«Очень легкий способ для ноунейма заявить о себе: жаловаться на всех подряд во все инстанции. Новость подхватят все СМИ и Telegram-каналы. И ноунейм, пусть на короткое время, станет знаменитым», — считает критик.

Бабичев назвал клип «Я — русский» исполнителя «давно закрытой темой» и отметил, что легкий макияж делают все артисты как в России, так и в мире.

Накануне стало известно, что активист Ян Коробков написал заявление в МВД на певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), обвинив музыканта в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и оскорблении чувств верующих.

«Мне стало некомфортно быть русским гетеросексуалом, ощущая себя в меньшинстве. Я обижен и глубоко подавлен. Прошу привлечь правонарушителя Дронова Я.Ю. по всей строгости закона», — написал активист в заявлении.

При этом в беседе с изданием «Осторожно, новости» Коробков назвал свое обращение «постироничным» и отметил, что ужесточения законов побудили обратиться в МВД.

Ранее в МВД прокомментировали новость о проверках певца Shaman.