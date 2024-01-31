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Иван Охлобыстин предположил, что участников «голой» вечеринки простят

Актер Иван Охлобыстин: россияне простят участников вечеринки Ивлеевой

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что народ России может простить участников «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Его слова передает РИА Новости.

«Посмотрим. Но у нас очень добрый и прощающий народ. Но думаю, да. В итоге да. Потому что все равно жалко», — считает артист.

По словам Охлобыстина, критика в отношении звезд идет не из-за потери любви к их творчеству, а из-за «брезгливости». Актер заявляет, что людям надоело.

«Культура — это другое. Культура — это призыв за горизонт. А мы как-то о горизонтах-то забыли, все в области паха находимся. Я не ханжа, просто это объективно», — отметил Охлобыстин.

В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек, в том числе Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa, Анна Asti. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.

Ранее Лоза назвал Киркорова одиноким и неискренним человеком.

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