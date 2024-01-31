Валентина Талызина сообщила, когда вернется на съемки после выписки

Актриса Валентина Талызина сообщила в беседе с телеканалом РЕН ТВ, что хорошо себя чувствует после выписки из больницы.

Талызина рассказала, что уже 1 февраля вернется на съемки в кино. Она не уточнила, в каком проекте участвует. Артистка отметила, что очень благодарна своему лечащему врачу.

«Очень прошу написать, что я благодарна врачу Анне Курочке», — отметила актриса.

22 января Telegram-канал Mash сообщил, что актрису госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки Ксении, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

За день до этого в театре Моссовета отменили показ спектакля «Волки и овцы». Причиной отмены названа болезнь Талызиной. Артистка планирует снова выйти на сцену в конце февраля. 13, 15, 21 и 29 февраля пройдут спектакли с ее участием. Она собирается сыграть в постановках «Волки и овцы» и «Пиковая дама».

31 января Талызину выписали из больницы. Актриса продолжит лечение дома.

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