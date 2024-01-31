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Директор Киркорова заснял девушку в купальнике, спрятавшись за пальму

МК: директора Киркорова Ситникова осудили за съемки девушки в купальнике в США

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Директора певца Филиппа Киркорова Максима Ситника раскритиковали после публикации видео с девушкой в купальнике, которая занималась спортом на пляже. Об этом сообщает mk.ru.

Издание подчеркивает, что мужчина снимал анонимно: он показал «вид сзади» девушки, спрятавшись за пальмой. По данным mk.ru, ряд подписчиков возмутились подобной съемкой, отметив, что директор народного артиста России не должен снимать девушек исподтишка. Сам директор никак не отреагировал на критику.

24 января стало известно Киркоров улетел в США вместе со своим «давним другом» и директором Максимом Ситником. По информации журналистов, Ситник является уроженцем Донбасса. Несколько лет назад мужчина переехал жить в Москву и занялся модным бизнесом.

В прошлом Киркоров даже посещал показы своего знакомого. При этом около года назад певец предложил Ситнику стать его директором. Подобное решение артиста сильно удивило его коллег и людей из его окружения. Знакомые Киркорова отмечали, что Ситник «хороший парень, но не разбирается в директорских функциях».

Ранее Юрий Лоза назвал Киркорова одиноким и неискренним человеком.

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