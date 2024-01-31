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Суд отказался рассматривать дело против комика Щербакова

РИА: суд отказал в иске на 15 млн рублей против комика Щербакова

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shcherbakov_alexei/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Зеленоградский суд Москвы отказал в удовлетворении иска общественников из движения «Братство Морозов — Златоуст», которые потребовали от комика Алексея Щербакова 15 млн рублей за мат на выступлениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство поясняет, что ответчиками по делу, помимо Щербакова, также могли выступить ООО «ВКонтакте» и Google LLC. Они, согласно исковому заявлению, пропагандировали асоциальное поведение и извлекали доход от подобного поведения.

Активисты считают, что матерные слова в выступлениях комика оскорбляют «человеческое достоинство, деловую репутацию русских, русскоязычных, русского мира» и проч. Они требовали взыскать с ответчиков 15 млн рублей, а также заблокировать все указанные ими 78 роликов, публично извиниться и «зачитывать 88 раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, вместо удаленных видео с ненормативной лексикой принятое по делу решение суда».

До этого суд отклонил иск активистов из «Братства Морозов — Златоуст» к певцу Лепсу за пропаганду асоциального поведения.

Ранее стало известно о многомиллионных долгах блогера Сергея Косенко.

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