Размер текста
А
А
А

Лидер «Оргии праведников» заявил, что боится за свою жизнь

Концерт лидера «Оргии праведников» Калугина отменили из-за угроз активистов

close
100%
Blacklake/Wikimedia Commons

В Новосибирске отменили концерт вокалиста рок-группы «Оргия праведников» Сергея Калугина, который должен был состояться 6 февраля. Об этом сказано на VK-странице мероприятия.

«Мы сделали все, что смогли. Но артист из-за череды отмен концертов не готов сейчас вести концертную деятельность. Опасается за свою жизнь и здоровье из-за угроз активистов», — отмечается в сообщении.

23 января сообщалось, что концерт «Оргии праведников» отменили в Тюмени. Это случилось после высказываний солиста коллектива Сергея Калугина о специальной военной операции (СВО) России на Украине. Организаторы концерта заявили, что не знали о позиции Калугина, но отказались от сотрудничества с группой сразу же, как только выяснили.

Издание «Сибкрай.ru» отмечает. что Калугин осуждал ситуацию с Крымом в 2014 году, политику в отношении Донбасса и СВО. После начала СВО «Оргия праведников» собиралась прекратить свою деятельность на территории России, однако затем продолжила выступать.

Рок-группа «Оргия праведников» появилась в начале 1999 года в результате объединения Сергея Калугина с московской арт-рок-группа «ARTель».

Ранее сообщалось, что Лева «Би-2» приехал в Израиль после задержания в Таиланде.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами