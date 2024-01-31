Лидер «Оргии праведников» заявил, что боится за свою жизнь

В Новосибирске отменили концерт вокалиста рок-группы «Оргия праведников» Сергея Калугина, который должен был состояться 6 февраля. Об этом сказано на VK-странице мероприятия.

«Мы сделали все, что смогли. Но артист из-за череды отмен концертов не готов сейчас вести концертную деятельность. Опасается за свою жизнь и здоровье из-за угроз активистов», — отмечается в сообщении.

23 января сообщалось, что концерт «Оргии праведников» отменили в Тюмени. Это случилось после высказываний солиста коллектива Сергея Калугина о специальной военной операции (СВО) России на Украине. Организаторы концерта заявили, что не знали о позиции Калугина, но отказались от сотрудничества с группой сразу же, как только выяснили.

Издание «Сибкрай.ru» отмечает. что Калугин осуждал ситуацию с Крымом в 2014 году, политику в отношении Донбасса и СВО. После начала СВО «Оргия праведников» собиралась прекратить свою деятельность на территории России, однако затем продолжила выступать.

Рок-группа «Оргия праведников» появилась в начале 1999 года в результате объединения Сергея Калугина с московской арт-рок-группа «ARTель».

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