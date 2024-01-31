Автор книги «Слова пацана» оценил Рузиля Минекаева в роли Марата

Автор документальной книги «Слово пацана» Роберт Гараев в беседе с NEWS.ru заявил, что очень доволен актерским составом сериала.

«Рузиль — суперталантливый актер. Я думаю, он себя найдет. К тому же у него молодая жена, маленький ребенок, они живут на съемной квартире в Москве, и, если он на нее (квартиру — «Газета.Ru») заработает благодаря сериалу, не это ли cчастье? К Рузилю у меня отношение замечательное», — подчеркнул Гараев.

Таким образом писатель отреагировал на недавние сообщения в сети о том, что звезды сериала «выжимают» все из своей популярности, чтобы побольше заработать. В частности, Минекаева упрекнули в том, что он якобы посещает публичные мероприятия за деньги. По мнению Гараева, для артиста нет ничего зазорного в том, чтобы выступать за деньги на корпоративах и частных вечеринках. Также писатель считает, что снять продолжение сериала было бы хорошей идеей.

«Я отнесусь положительно [к продолжению], потому что я за длинные истории», — резюмировал Гараев.

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