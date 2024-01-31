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Юлия Пересильд об отказах в кино: «Всегда больно»

Актриса Пересильд рассказала, что получала много отказов на кастингах

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Юлия Пересильд призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получала много отказов на кастингах.

Пересильд уточнила, что ее до сих пор не берут на некоторые роли. Она назвала это частью профессии. Артистка призналась, что ей всегда больно получать отказы.

«Это всегда больно. Надо уметь верить в себя, в свой талант и любить «не себя в искусстве, а искусство в себе», — поделилась актриса.

Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Пересильд рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордвина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях —Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

Ранее Анна Пересильд рассказала, кто ей нравится из актеров «Слова пацана».

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