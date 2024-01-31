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Надежда Бабкина станет ведущей ток-шоу про старые обиды

Певица Надежда Бабкина стала ведущей шоу «Прошу, прости»

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РИА «Новости»

Певица Надежда Бабкина станет ведущей нового шоу на НТВ «Прошу, прости», где гости передачи будут стараться простить друг другу старые обиды.

Гостями проекта станут обычные россияне, которые будут пытаться простить давние обиды своим знакомым и близким людям. Сама Бабкина призналась, что долго не могла выстроить нормальных отношений со своим преподавателем в институте Гнесина Ниной Мешко. По словам артистки, женщина то и дело пыталась вставить ей палки в колеса.

«На певческих конкурсах она все время занижала мне оценки, а однажды, когда «Русской песне» было уже около 10 лет, я узнала, что Нина Константиновна подначивала моих солистов уйти от меня. То есть пыталась развалить коллектив изнутри», — вспомнила Бабкина.

Артистка рассказала, как на всеобщем праздновании Мешко взяла слово за столом и публично раскаялась в своих притеснениях в адрес Бабкиной. Певица отметила, что ее старшая коллега перечислила все моменты, за которые хочет попросить прощения. Тогда Бабкина чуть не расплакалась, но смогла простить старую обиду.

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