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На Shaman пожаловались за оскорбление чувств верующих

Собчак: МВД проверяет Shaman на ЛГБТ*-пропаганду и оскорбление чувств верующих

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Павел Бедняков/РИА Новости

Активист Ян Коробков написал заявление в МВД на певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), обвинив музыканта в ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганде и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Коробков отмечает, что в клипе «Я русский» Дронов выступает с подведенными глазами, заявляя о своей национальности — тем самым, считает активист, Shaman создает «образ русского человека как гомосексуала». В музыкальном ролике Дронова на руках носят мужчины, «дотрагиваясь через одежду до интимных мест». По мнению мужчины, это нарушает законы РФ.

В адресной строке, на которой размещен клип, Коробков также увидел аббревиатуру «FAP», что означает мастурбацию. Активист считает, что таким образом музыкант пытается влиять на «подсознание зрителей-мужчин, которые побуждаются удовлетворять свои сексуальные потребности посредством искусственного раздражения половых органов во время просмотра видеоматериала». Коробков отмечает, что на момент написания его заявления клип просмотрели свыше 48 млн раз. Все увидевшие видео ролик, отмечает он, могли «стать геями и навредить генофонду России».

«Мне стало некомфортно быть русским гетеросексуалом, ощущая себя в меньшинстве. Я обижен и глубоко подавлен. Прошу привлечь правонарушителя Дронова Я.Ю. по всей строгости закона», — написал активист.

При этом в беседе с изданием «Осторожно, новости» Коробков назвал свое обращение «постироничным» и отметил, что ужесточения законов побудили обратиться в МВД.

Ранее сообщалось, что Лева из «Би-2» ожидает рейса в Тель-Авив в аэропорту Бангкока.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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