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«Хороший сон»: Деревянко рассказал, как провел восемь дней в гробу

Актер Павел Деревянко признался, что ему нравилось сниматься в гробу

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко в разговоре с kp.ru признался, что ему понравилось сниматься в гробу в рамках работы над фильмов «Конец славы».

«Мы снимали в нем восемь дней. Мне нравилось. Я ощущал покой, умиротворение… Хороший сон. А клаустрофобией я не страдаю. Все прошло гладко», — заверил Деревянко.

Он уточнил, что в гроб к нему положили бутылку водки, которая потом пригодилась артисту по сюжету. В беседе с журналистами артист признался, что больше всего на свете боится потерять родных и близких. Мнение Деревянко о съемках в гробу не смог разделить блогер Егор Шип, который также сыграл в комедии Марюса Вайсберга.

«Я и Артем Кид, блогеры, мы хороним друг друга заживо и снимаем это на видео. Но я в гроб не ложился. Я сказал no no no! Я не боюсь, но для меня, как для человека, это странно. Лечь в гроб странно», — отметил Шип.

В конце января Лиза Моряк вспомнила, как снималась в гробу с бутылкой спиртного под подушкой. По словам артистки, после отснятой сцены содержимое бутылки было выпито. Моряк подчеркнула, что не верит в приметы и мистические события, но в данном случае эту процедуру можно назвать своеобразным оберегом, так как для артистов лечь в гроб даже на съемках — «очень этический момент».

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