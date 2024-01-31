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Кончаловский приступил к съемкам «Авиатора» Водолазкина с Хабенским

В Петербурге стартовали съемки экранизации романа «Авиатор» Водолазкина

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Фонд Кино

Режиссер Андрей Кончаловский приступил к съемкам фильма по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». Об этом сообщили в Telegram-канале «Редакции Елены Шубиной», выпустившей произведение.

«Идея экранизации романа возникала несколько раз у разных режиссеров и продюсеров, но «Авиатор» почему-то не взлетал. Встретившись с Сергеем Катышевым (продюсером предстоящего фильма. — прим. «Газеты.Ru») и начав совместную работу над произведением, я понял, что в данном случае штурвал в надежных руках — и полет состоится», — заявил Водолазкин.

Сценарий к фильму написал Водолазкин в соавторстве с Юрием Арабовым, Олегом Сироткиным и Мирославом Станкевичем. По словам автора романа, фильм будет отличаться от оригинального текста, но инициатором всех отличий был сам Водолазкин. Бюджет картины составляет больше 500 млн рублей.

Режиссерское кресло занял Андрей Кончаловский. В каст вошли Константин Хабенский (профессор Гейгер), Александр Горбатов (Платонов), а также Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Софья Эрнст и др. Музыку к картине напишет Макс Фадеев.

Ранее сообщалось, что режиссера «Мастера и Маргариты» требуют проверить на финансирование ВСУ.

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