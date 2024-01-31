В Совбезе РФ предложили объяснять молодежи сериал «Слово пацана»

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов заявил, что в сериале «Слово пацана» точно переданы события 80-х и 90-х, и шоу помогает молодежи увидеть «страшную подоплеку» того времени. Его слова передает ТАСС.

«Сериал весьма точно описывает события того времени, когда Запад предпринимал очередную попытку развалить нашу страну, расшатывая общество изнутри. Эту картину нужно смотреть, но не вдохновляясь «романтикой» драк и стрельбы, а помогая современной молодежи понять изнанку такой жизни», — заявил Мухитов.

Криминальный сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» вышел в конце 2023 года. В нем снялись Иван Янковский, Анна Пересильд, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый и др. Премьера первой серии состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. В конце 2023 года режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон.

Ранее Сергей Безруков заявил, что Никита Кологривый стал звездой.