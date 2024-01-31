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Фэнтезийная драма «Мастер и Маргарита» обошла сказку «По щучьему велению»

Фильм «Мастер и Маргарита» собрал 418 млн рублей, возглавив прокат

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АМЕДИА

Фэнтезийная драма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина собрала 418 млн рублей на премьерном уикенде и стала лидером отечественного проката. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Экранизация булгаковского романа также обошла по кассовым сборам на старте сказку «По щучьему велению» (399 млн), но уступила космическому «Вызову» (426 млн).

Вторую строчку рейтинга на этой неделе заняла комедия «Холоп 2», она заработала всего 3,586 млрд рублей. Тройку лидеров замкнули «Бременские музыканты» — сборы картины достигли 2,735 млрд рублей.

Накануне сообщалось, что режиссера Михаила Локшина потребовали проверить на предмет дискредитации армии РФ. Поводом для обращения стали посты в соцсетях Локшина, в которых он критиковал СВО.

До этого кинокомпания «Марс Медиа» в своем опубликовала заявление на фоне резонанса вокруг режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина.

«По окончании съемочного периода картины, осенью 2021 года, режиссер Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма», — подчеркнули создатели.

Рецензию на фильм «Мастер и Маргарита» читайте здесь.

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