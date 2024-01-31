Анна Калашникова рассказала об экстренной операции

Певица и модель Анна Калашникова сообщила в беседе с kp.ru, что находится в больнице.

Калашниковой сделали экстренную операцию. Артистка не стала делиться подробностями хирургического вмешательства, заявив, что расскажет о них позже. Однако она уточнила, что сделала операцию у одного из самых известных пластических хирургов.

«К счастью, врачи хорошие, операцию я перенесла отлично. Сейчас пока восстанавливаюсь, чтобы побыстрее вернуться домой к сыну», — поделилась модель.

В августе 2023 года Калашникова рассказала, что несколько лет назад увеличила себе грудь в Лондоне. Артистка заплатила за процедуру в три-четыре раза дороже, чем в России. Хирург обещал ей установить анатомические импланты, которые совсем не будут видны. Однако, когда сошел отек после операции, грудь певицы стала выпирать в разные стороны и выглядела ненатурально.

Калашникова пожаловалась, что из-за силиконовой груди в тот период потеряла множество прибыльных модельных контрактов. Однако артистка долго не хотела делать повторную операцию, так как боялась похожего результата.

По словам Калашниковой, примерно через шесть лет после пластики у нее начались серьезные проблемы. В какой-то момент ее грудь стала твердой, словно камень. В итоге звезда обратилась за консультацией к российскому хирургу. Выяснилось, что импланты очень сильно закапсулировались и стали черными.

Ранее Анна Калашникова призналась, что боялась своих одноклассников.