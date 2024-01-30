Режиссера «Мастера и Маргариты» требуют проверить на финансирование ВСУ

Режиссера Михаила Локшина потребовали проверить на предмет дискредитации армии РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Активист Виталий Бородин направил обращение, в котором попросил проверить постановщика «Мастера и Маргариты» на финансирование ВСУ. Поводом для обращения стали посты в соцсетях Локшина, в которых он критиковал СВО.

Бородин обратил внимание, что «Мастер и Маргарита», вышедший в январе, был снят на средства из государственного бюджета — на фильм было потрачено около 800 млн рублей. Также Локшин публиковал посты в поддержку Алексея Навального и пожертвовал средства украинской документалистке Миле Жлуктенко.

Активист утверждает, что режиссер «открыто поддерживал Украину» и привел цитату Локшина: «Поколениям россиян придется платить репарации за трагедию, которую они принесли Украине».

Накануне кинокомпания «Марс Медиа» в своем опубликовала заявление на фоне резонанса вокруг режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина.

«По окончании съемочного периода картины, осенью 2021 года, режиссер Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма», — подчеркнули создатели.

В «Марс Медиа» добавили, что проект создавался при поддержке государства, отметив, что без этой помощи подобные проекты реализовать невозможно.

Рецензию на фильм «Мастер и Маргарита» читайте здесь