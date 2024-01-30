Стало известно, сколько времени требуется для установки декораций «Уральских пельменей»

Строительство декораций для шоу «Уральских пельменей» занимает шесть-восемь часов. Об этом рассказал художник-поставщик шоу в Екатеринбурге Евгений Кравцов в выпуске «Закулисья «Уральских пельменей»», доступном на YouTube.

«Строительство декораций мы начинаем ночью. Оно занимает шесть-восемь часов», — заявил Кравцов, отметив, что 20 лет назад, когда артисты начинали работать над шоу, установка декораций могла занимать сутки.

В ноябре комик Андрей Рожков признался, что однажды подрался с коллегой из «Уральских пельменей» Сергеем Исаевым.

Комик Дмитрий Брекоткин назвал коллектив «Уральские пельмени» своей второй семьей.

До этого актер и комик Сергей Нетиевский признался, что поддерживает связь с некоторыми участниками шоу «Уральские пельмени» после ухода из шоу.

Ранее в сети раскритиковали звезду «Уральских пельменей» за фото без штанов.