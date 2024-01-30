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В Лос-Анджелесе стрит-арт художник оставляет надписи на фекалиях

В Лос-Анджелесе появился художник, оставляющий комментарии на собачьих фекалиях

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Depositphotos

Художник из Лос-Анджелеса помечает собачьи фекалии маленькими белыми флажками, оставляя послание хозяевам животным, которые не убирают за своими питомцами. Об этом сообщает The Guardian.

«Пройдите курс терапии»; «Должно быть, приятно быть таким лентяем»; «Зачем тогда заводить собаку», — говорится в надписях.

Эти послания появляются в одном и том же районе Лос-Анджелеса, но соседи никак не могут догадаться, кто стоит за их появлением. Жители района заявляют, что анонимный художник стал для них чем-то вроде народного героя. Житель города Уилл Инбуш назвал себя поклонником художника и рассказал о двух своих любимых флагах: «Кто тебя вырастил?» и «Да ладно, ты лучше, чем это».

Соседи предполагают, что надписи оставляет один и тот же человек, так как послания сделаны одинаковым почерком. Они отмечают, что у автора хорошее чувство юмора.

По словам жителей района, изначально они предполагали, что эти надписи оставлял недовольный владелец бизнеса, возмущенный неубранным газоном. Однако затем акция приобрела более массовый характер — флаги начали разбрасывать во всему району.

Ранее сообщалось, что персонажа сериала «Аватар: Легенда об Аанге» переделали из-за сексизма.

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