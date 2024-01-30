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Гузеева рухнула со стула из-за кашля: «Страшный вирус»

Телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что заболела

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_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сильно заболела.

Гузеева призналась, что подхватилась «страшный вирус». Она пожаловалась на кашель, который был настолько сильным, что она «рухнула со стула». Звезда упала на кафельный пол и разбила себе лоб. Гримерам пришлось замазывать артистке синяки.

Гузеева продемонстрировала свой новый образ для съемок. Она предстала в коричневом пиджаке в полоску и очках, скрывающих синяки под глазами.

«Если не поверите мне, тоже станете моим бывшим мужем: однажды я выходила из метро и меня ударила стеклянная дверь по лбу, а синяки вылезли с двух сторон. Муж мне «тогдашний» не поверил, он стал «тогдашним». Вот и вы не станьте, пожалуйста, «тогдашними», — поделилась телеведущая.

Гузеева призналась, что несмотря на плохое самочувствие, продолжила работать. Артистка переживает, что ей может стать хуже прямо на съемочной площадке.

«Мне нужно отработать и не упасть. Берегите себя», — заявила актриса.

В январе стало известно, что Гузеева подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva. Актриса может производить и продавать под этими брендами косметику, химические бытовые средства, нижнее белье и одежду из латекса, а также оказывать услуги в области гостиничного бизнеса, страхования, недвижимости, дизайна, акушерства и пластической хирургии.

Ранее актриса Екатерина Волкова опубликовала фото под капельницей.

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