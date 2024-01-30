Размер текста
А
А
А

Звезда «Ворониных» сообщила об ухудшении здоровья: «Доработались»

Актриса Екатерина Волкова опубликовала фото под капельницей

close
100%
«Екатерина Волкова»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Екатерина Волкова»

Актриса Екатерина Волкова сообщила в Telegram-канале об ухудшении здоровья.

Волкова опубликовала кадры с больницы. На них она позирует с капельницей в руке. Она не поделилась подробностями самочувствия.

«Доработались. <...> С корабля на бал. Когда организм уже сам сказал, что нужен хотя бы один выходной. Выйду на связь позже», — заявила артистка.

Екатерина Волкова наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины». Артистка начала сниматься в кино в 2005 году. В фильмографии актрисы более 30 работ. Она снялась в проектах «Импровизаторы», «СуперИвановы», «Понять. Простить», «Я остаюсь», «Ералаш».

В сентябре 2023 года Волкова призналась, что благодарна сериалу «Воронины» за популярность ее героини Веры. Актриса уточнила, что нередко встречает вереницу детей на выходе из ресторана, которые хотят сфотографироваться с ней. Волкова считает это прекрасным.

По мнению Волковой, такая реакция аудитории говорит о том, что она работает не зря. Актриса отметила, что получила два образования — первое, актерское, она выбрала сама, но второе — экономическое, Волкову убедил получить ее отец.

Ранее звезда «Папиных дочек» сломал палец во время репетиции в «Ленкоме».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами