Звезда «Ворониных» сообщила об ухудшении здоровья: «Доработались»

Актриса Екатерина Волкова сообщила в Telegram-канале об ухудшении здоровья.

Волкова опубликовала кадры с больницы. На них она позирует с капельницей в руке. Она не поделилась подробностями самочувствия.

«Доработались. <...> С корабля на бал. Когда организм уже сам сказал, что нужен хотя бы один выходной. Выйду на связь позже», — заявила артистка.

Екатерина Волкова наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины». Артистка начала сниматься в кино в 2005 году. В фильмографии актрисы более 30 работ. Она снялась в проектах «Импровизаторы», «СуперИвановы», «Понять. Простить», «Я остаюсь», «Ералаш».

В сентябре 2023 года Волкова призналась, что благодарна сериалу «Воронины» за популярность ее героини Веры. Актриса уточнила, что нередко встречает вереницу детей на выходе из ресторана, которые хотят сфотографироваться с ней. Волкова считает это прекрасным.

По мнению Волковой, такая реакция аудитории говорит о том, что она работает не зря. Актриса отметила, что получила два образования — первое, актерское, она выбрала сама, но второе — экономическое, Волкову убедил получить ее отец.

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