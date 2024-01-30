Джейми Дорнану пришлось прятаться после выхода «50 оттенков серого»

Актер Джейми Дорнан признался, что ему пришлось прятаться после выхода фильма «50 оттенков серого» в 2015 году. Его цитирует The Hollywood Reporter.

Зрители раскритиковали картину, а ее режиссера Сэм Тейлор-Джонсон номинировали на «Золотую малину» в категории «Худший режиссер». Сейчас у фильма рейтинг в 25% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Дорнан был не готов к критике, особенно после успеха в сериале «Крах».

«Я спрятался. Мы с семьей уехали в дом Сэм и Аарона Тейлор-Джонсонов, их там не было. Они позволили нам побыть в глубинке, и мы некоторое время прятались, закрылись от мира», — вспоминает он.

Несмотря на негативные отзывы, сборы «50 оттенков серого» были высокими, и фильм получил два продолжения, в которых Дорнан был обязан сняться согласно условиям контракта.

«Фильм заработал столько денег, что вопрос о том, делать ли сиквелы, не стоял. Было странновато из-за всех этих насмешек быть обязанным сняться в еще двух фильмах и знать, что будет еще много проклятий в мой адрес», — говорит актер.

Однако Дорнан не жалеет о роли любителя чувственной экзотики Кристиана Грея.

Накануне Джейми Дорнан был госпитализирован на отдыхе.

Ранее продюсер признался, что Киркоров залезал в кредиты ради шоу.