Размер текста
А
А
А

Джейми Дорнану пришлось прятаться после выхода «50 оттенков серого»

Актер Дорнан с семьей прятался от критиков после выхода «50 оттенков серого»

close
100%
Focus Features

Актер Джейми Дорнан признался, что ему пришлось прятаться после выхода фильма «50 оттенков серого» в 2015 году. Его цитирует The Hollywood Reporter.

Зрители раскритиковали картину, а ее режиссера Сэм Тейлор-Джонсон номинировали на «Золотую малину» в категории «Худший режиссер». Сейчас у фильма рейтинг в 25% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Дорнан был не готов к критике, особенно после успеха в сериале «Крах».

«Я спрятался. Мы с семьей уехали в дом Сэм и Аарона Тейлор-Джонсонов, их там не было. Они позволили нам побыть в глубинке, и мы некоторое время прятались, закрылись от мира», — вспоминает он.

Несмотря на негативные отзывы, сборы «50 оттенков серого» были высокими, и фильм получил два продолжения, в которых Дорнан был обязан сняться согласно условиям контракта.

«Фильм заработал столько денег, что вопрос о том, делать ли сиквелы, не стоял. Было странновато из-за всех этих насмешек быть обязанным сняться в еще двух фильмах и знать, что будет еще много проклятий в мой адрес», — говорит актер.

Однако Дорнан не жалеет о роли любителя чувственной экзотики Кристиана Грея.

Накануне Джейми Дорнан был госпитализирован на отдыхе.

Ранее продюсер признался, что Киркоров залезал в кредиты ради шоу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами