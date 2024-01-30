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Кологривый о массовом хейте: «Прочь душнилам»

Актер Никита Кологривый назвал душнилами и злыми людьми своих критиков

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Никита Кологривый поблагодарил фанатов, которые оказывают ему поддержку на фоне критики в его адрес из-за высказываний о коллегах. Слова Кологривого передает «СтарХит».

«Прочь душнил, прочь злых, недовольных жизнью людей! Пусть будут в сторонке, наблюдая за вами довольными. Мне очень нравятся ваши комментарии», — заявил артист.

Звезда «Слова пацана» добавил, что читает все комментарии фанатов и то, как они его защищают.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Позднее Леонид Ярмольник назвал дураком Кологривого и добавил, что актеру лучше завязать с профессией, если он не понимает работы советских артистов. Также над раскритиковавшим коллег Кологривым подшутил актер Филипп Янковский.

Ранее Ирина Безрукова вспомнила о неприятной сцене с поцелуем на съемках.

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