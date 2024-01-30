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Шахназаров считает иллюзией успех в российском кино

Директор «Мосфильма» Шахназаров заявил, что не видит успехов российского кино

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Нина Зотина/РИА Новости

Генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров назвал успех российского кинематографа иллюзией, отметив, что подобное заблуждение может только навредить его развитию. Слова постановщика передает ТАСС.

«Я не вижу сейчас особых успехов в российском кино. Я думаю, что возник очень хороший шанс для российского кино. Потому то действительно закрыт рынок, хотя в него проникают, и довольно активно, иностранные производители», — отметил режиссер.

Он признался, что отечественному кинематографу следует снимать больше картин, чтобы сделать рынок успешным. По словам Шахназарова, сейчас в России производят порядка 120 фильмов в год, однако таким количеством выпускаемой продукции нельзя насытить рынок. Режиссер отметил, что из четырех созданных картин выдержать прокат может только одна, поэтому нужно наращивать производство.

«Если ты производишь 300 фильмов в год, значит, что как минимум примерно 60 картин могут выдержать кинопрокат. Это уже наполняет кинотеатры. <...> А некоторые считают, что картины надо делать лучше. Так не бывает», — подчеркнул Шахназаров.

До этого Шахназаров заявил, что для повышения зрительского интереса к государственным картинам нужно понизить цены на билеты.

Ранее сообщалось, что в России представят первый мюзикл по «Двум капитанам» после «Норд-Оста».

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